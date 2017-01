Badr Hari wil in mei of juni weer ring in tegen Verhoeven

Hari gaf in een interview met de Amerikaanse site Bloody Elbow aan dat hij verwacht in mei of juni klaar te zijn voor een rematch.

Tijdens het eerste gevecht op 10 december in het Duitse Oberhausen trok Verhoeven aan het langste eind omdat Hari niet meer verder kon door een armblessure. Later werd bekend dat hij een scheurtje in zijn onderarm had opgelopen.

,,Ik heb nog steeds pijn in mijn arm, maar het gaat met de dag beter. Ik probeer zo snel mogelijk fit te worden. Ik kan niet wachten om weer te beginnen met trainen. De rematch gaat er komen. Ik denk dat mei of juni perfect is.''

Ondanks de eerdere verliespartij is Hari er van overtuigd dat hij de betere vechter is. ,,Zoals ik na de wedstrijd ook al in de ring zei: hij is een man geworden, maar moet nog meer zijn om mij te verslaan. Hij is nog steeds niet van mijn niveau.''