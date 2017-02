Barney toont veerkracht als wapen tegen Lewis

Door Pim Bijl

Vroeger liet Raymond van Barneveld zijn kop vaak hangen, na een mindere beurt of een gemiste dubbel. Dan kwam hij in de 'we-zien-wel-modus', zoals hij dat zelf zou verwoorden, en ebde het geloof in eigen kunnen weg. Maar met name de laatste jaren heeft de dartspionier in Nederland een extra wapen: zijn veerkracht. Dat toonde hij gisteravond alweer tegen Adrian Lewis.

Met een uitstekende 7-5 zege stapte hij het podium af en wie had daar nog zijn geld op gezet halverwege de partij toen het 1-4 voor de Brit stond? Niemand. Of ja, vrijwel niemand. Want Van Barneveld knokte zich de voorbije jaren wel vaker terug uit de meest benarde situaties. De Hagenaar heeft op die avonden wel iets weg van Houdini, de ontsnappingskunstenaar.

Zo begon Van Barneveld uitstekend aan zijn twaalfde rondgang in de Premier League. Alleen Phil Taylor deed vaker mee dan Van Barneveld aan de Premier League. Barney miste alleen de eerste editie in 2005 en won zijn eerste partij in een uitverkochte Metro Radio Arena de voor hem zeer bekende Adrian Lewis, met wie hij menig fenomenaal duel uitvocht voor het bord.

Hij borduurde voort op de laatste positieve herinnering: Van Barneveld versloeg Lewis op het WK in Alexandra Palace waar hij uiteindelijk in een sensationele halve finale zijn meerdere moest erkennen in landgenoot Michael van Gerwen.

Maar bij dat duizelingwekkende niveau kwam Van Barneveld in Newcastle niet in de buurt. Barney liep meteen tegen een break aan, had moeite met zijn dubbels, en die gemiste pijlen leken een tijdje door zijn hoofd te spoken. Rap stond het 1-4. Maar Barney herpakte zich daarna, toonde veerkracht en kroop terug naar 4-4 en kwam bij 5-4 voor het eerst op voorsprong. Toch maakte hij de klus af.

Blij

,Ik maak de eerste twee legs cruciale fouten’’, zei Van Barneveld na afloop voor de camera’s van RTL. Die had een verklaring voor zijn ietwat vreemde partij. ,,Ik had zo’n ongelooflijk koude handen, ik werd maar niet warm en dan begin je tegen jezelf te spelen.’’ Maar Barney maakte het af. ,,Ik ben enorm blij met de overwinning.''

Hij is blij dat hij weer deel mag nemen aan het prestigieuze invitatietoernooi dat tot en met de finale op 18 mei elke donderdagavond voor dartskrakers zorgt. Hij zag ze komen en gaan. Spelers in de Premier League. Velen werden als een citroen uitgeknepen door het veeleisende rondreizende circus.

Maar nu, in 2017, is Van Barneveld er op 49-jarige leeftijd toch maar weer mooi bij, negentien jaar na zijn eerste wereldtitel bij de BDO. De publiekslieveling behoort nog altijd tot de beste tien spelers van de wereld.

Met de overwinning op geduchte concurrent Lewis is Van Barneveld begonnen met een kickstart. Belangrijk, want vorig jaar was hij gedurende de drie maanden van de Premier League tot een inhaalrace genoodzaakt. Dat wil de Nederlander, die de eindzege in 2014 op zijn naam schreef, niet weer. De openingspartij is ondanks het rare verloop in elk geval zeer belovend.