Basketbalbond haalt EK en WK 3x3 binnen

De mondiale federatie FIBA heeft deze nieuwe basketbalvorm, gespeeld op een half veld met één basket door twee teams van drie spelers, in 2010 als discipline erkend. De overkoepelende basketbalbond heeft 3x3 voorgedragen voor het programma van de komende Olympische Spelen in Tokio (2020). In juli neemt het Internationaal Olympisch Comité daar een besluit over.



De Nederlandse mannen lieten vorig jaar al hun potentie zien door brons te pakken op het EK. Komende zomer hopen ze die prestatie in Amsterdam te verbeteren. ,,Ik zie nu al dat er een nieuwe generatie opgroeit die 3x3 basketbal echt serieus neemt'', zei bondscoach Brian Benjamin vandaag. ,,Met deze evenementen en de mogelijke olympische status in 2020, voorspel ik een mooie toekomst voor het Nederlandse basketbal.''