Basketballers missen EK na pak slaag tegen Duitland

Nederland hoort niet bij de vier beste nummers 2 van de zeven kwalificatiegroepen. Daarmee krijgt de deelname aan het Europese titeltoernooi van vorig jaar, toen voor het eerst in 26 jaar, geen vervolg.



Nederland had het zaterdag in de bomvolle Vijf Meihal in Leiden in eigen hand. Het had een goede uitgangspositie, maar die werd gaandeweg de avond steeds slechter. Want Oranje speelde een ronduit slechte wedstrijd. De Duitsers kregen al in de eerste helft meer dan eens een vrijgeleide naar de basket en konden ook van achter de driepuntslijn soms ongehinderd aanleggen. Aan de andere kant precies het omgekeerde beeld, Oranje werd meestal gedwongen tot geforceerde schoten, op het randje van de schotklok. Dat leidde tot een 26-40 ruststand.



In de tweede helft ging het van kwaad tot erger. Het werd 26-49, 35-60, 47-69 en uiteindelijk 51-82. Tegen het einde van de wedstrijd was, na uitslagen elders in Europa, het nieuws doorgekomen dat een nederlaag met maximaal 17 punten zou volstaan om het EK te halen. Het gat was toen al om en nabij de 20 punten. In plaats van een eindsprint, werd de marge alleen maar groter.



Worthy de Jong was uiteraard teleurgesteld. Maar hij zag na een zomer met het Nederlands team ook lichtpuntjes. ,,Kijk naar hoe druk het hier was. Daar zitten ook mensen tussen die nog nooit naar basketbal zijn komen kijken. Wat wij met Oranje willen doen, is het basketbal in Nederland populairder maken. Bij publiek en sponsors. Dat is een groter doel dan het EK halen, hoe graag we daar ook hadden willen staan."