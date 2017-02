Basketbalsters krijgen hulp van Franse vedette Godin

De Française gaat bovendien aan de slag met talenten in het trainingscentrum in Amsterdam. Godin won met de Franse basketbalsters goud op het EK van 2009 en zilver op de Olympische Spelen van Londen in 2012. In haar clubcarrière in Italië en Frankrijk veroverde ze acht nationale titels. Godin speelt is nog altijd actief bij de Franse topclub Lattes Montpellier en meldt zich begin juni in Nederland.