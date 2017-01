Bekele gaat wereldrecord aanvallen tijdens marathon van Dubai en Londen

Het parcours langs de kust van het emiraat is vlak en heeft amper bochten.De 34-jarige Bekele, veelvoudig olympisch- en wereldkampioen op de 5000 en 10.000 meter, voert het startveld aan dat de Engelse organisatie vandaag presenteerde. Bekele won in september de marathon van Berlijn in 2.03.03, zes seconden boven het wereldrecord van de Keniaan Dennis Kimetto.

,,Ik baal nog steeds dat ik daar het record miste'', zei de Ethiopiër. ,,Het was een fantastische race, maar ik merkte dat ik wat aanpassingen moest doen in mijn training.'' In Dubai moet blijken wat hem dat oplevert.