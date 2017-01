Bekele moet in Dubai wereldrecordpoging marathon staken

Het wereldrecord op de marathon, uit 2014 in Berlijn, blijft zodoende staan op naam van de Keniaan Dennis Kimetto: 2.02.57. Bekele liep vorig jaar in Berlijn 2.03.03. Volgens berichten zou een combinatie van het extreem warme weer, de hoge snelheid tijdens de race en een 'bizarre blessure bij de start' de oorzaak zijn geweest van de mislukte aanval van Bekele. Zijn manager Jos Hermens meldde dat Bekele bij de start zou zijn gevallen na een duwtje in de rug. Hij liep daarbij een arm- en hamstringblessure op. Volgens Hermens was de val mede ontstaan doordat het startpistool plots was afgegaan. Dat had voor tumult gezorgd bij de start.