Belgische weerspreekt acute euthanasieplannen

Diverse media schreven afgelopen week dat de 37-jarige rolstoelatlete, die lijdt aan een progressieve spierziekte, plannen had om snel haar leven te beëindigen.



,,Ik heb mijn euthanasiepapieren bij me, maar ik geniet nog van elk klein moment'', vertelde ze zondag aan de verslaggevers. ,,Als het moment komt dat ik meer slechte dan goede dagen heb, is er mijn euthanasieverklaring. Maar zover is het nog niet.''



Vervoort zei dat juist het feit dat ze de mogelijkheid heeft om over haar eigen lot te beslissen, haar de moed geeft om door te gaan. ,,Als je die papieren hebt ondertekend, betekent dat niet dat je binnen twee weken moet sterven. Ik heb de mijne ondertekend in 2008. Kijk nu, het is 2016 en ik heb een zilveren medaille gewonnen.''



De Belgische rolstoelatlete, die in Londen 2012 goud en zilver won, breekt in Rio een lans voor het zelfbeschikkingsrecht.