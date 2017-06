Bendsneyder maakt indruk op nat circuit in Assen

,,Onder deze omstandigheden is het goed om zo veel mogelijk rondes te rijden en te proberen elke ronde iets te verbeteren. Het heeft me een mooie eerste plek opgeleverd'', zei Bendsneyder op Eurosport. ,,Op deze manier heb ik me goed klaargemaakt voor het geval het in de kwalificatie ook regent.'' De kwalificatierace is vanmiddag.

De Nederlander uit het fabrieksteam van KTM hoopt dat het morgen in de race toch droog is. ,,In de regen is een foutje snel gemaakt en dat is mij vaak genoeg overkomen. In de trainingen op vrijdag was het droog en toen ging het ook goed'', aldus Bendsneyder, die dit seizoen nog geen topklassering heeft behaald in de Moto3. Vorig jaar in zijn debuutseizoen eindigde hij twee keer op de derde plaats.