Bertens en Haase leveren een plek in

Bertens werd afgelopen week in Doha al in de eerste ronde uitgeschakeld door Caroline Wozniacki, Haase strandde op het ATP-toernooi van Rotterdam in de tweede ronde.



Bertens doet deze week mee aan het toernooi van Dubai, waar ze het in de eerste ronde opneemt tegen de Amerikaanse Christina McHale. Haase komt in actie in Marseille. De Hagenaar is gekoppeld aan de Fransman Richard Gasquet.



Bij de vrouwen bleef de top tien ongewijzigd, bij de mannen nam David Goffin de tiende plek over van Gaël Monfils. De Belg bereikte de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament, waarin hij verloor van Jo-Wilfried Tsonga. De Fransman klom dankzij de eindzege van de veertiende naar de elfde plek.