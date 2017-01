Bertens met rode ogen: Uitvoering was belabberd

Vooral op de cruciale momenten viel het spel van Bertens tegen. Dat was niet vanwege de spanning, aldus de tennisster die vorig jaar in Parijs nog de halve finales haalde. ,,Qua score zou je dat wel zeggen, maar ik voelde de spanning niet. Nu is het belangrijk om goed met mijn team te praten waarom het op die momenten dan zo tegenviel.’’

De zon in Melbourne, de stad waar ze alleen in 2015 een enkelpartij wist te winnen, speelde eveneens geen rol. ,,Aan het einde van de tweede set was ik helemaal klaar voor een derde. Ik voel me goed. Dat is het positieve van deze wedstrijd, al is dat nu nog lastig om in te zien. Maar ook dit overleg ik met mijn team: misschien moet ik tijdens het off season toch buiten trainen in het buitenland.’’