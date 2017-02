Bertens uitgeschakeld in Doha

Gisteren gooide regen roet in het eten in de eersterondepartij van Bertens in de Qatarese hoofdstad. Bij een stand van 2-2 in de eerste set op de opslag van de Deense werd de wedstrijd gestaakt. In het vervolg vandaag kon de Wateringse de wedstrijd niet naar zich toetrekken.



Bertens worstelt al enige tijd met haar vorm. In Hobart bereikte zet begin dit jaar de kwartfinales, maar in Auckaland, op de Australian Open en in Sint-Petersburg was de eerste ronde het eindstation. In de Fed Cup tegen Wit-Rusland won ze dit weekend wel met moeite van Arina Sabalenka, maar tegen de Aliaksandra Sasnovitsj ging ze pijnlijk onderuit in twee sets.



Vanmiddag treedt Bertens nog aan in het dubbelspel. Samen met de Zweedse Johanna Larsson treft ze dan de Taiwanese Chan Yung-Jan en Martina Hingis uit Zwitserland.