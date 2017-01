Bertens wint eenvoudig van Beck

Bertens is in Hobart als eerste geplaatst. In de tweede ronde ontmoet de nummer 22 van de wereld de Kazachse Galina Voskoboeva.

Bertens werd vorige week in Auckland al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaanse Lauren Davis, die daarna doorstoomde naar de titel. Samen met haar Zweedse partner Johanna Larsson pakte de Nederlandse wel de dubbeltitel in Nieuw-Zeeland. Bertens bereidt zich deze week in Hobart voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.