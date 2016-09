Bijna-wereldkampioen Overeem: Ik sla hem ko in de tweede ronde

De vorige keer gaf je aan dat je je niet gehoord voelt door de Nederlandse media. Ook de Nederlandse vechtsportfans vragen zich af wat er nog moet gebeuren 'zodat de Nederlandse topper gewaardeerd zullen worden in eigen land'?

,,Ik denk dat er een beweging vanuit de politiek en de media is om vechtsport niet te promoten. Ik vraag me heel hard af: wie maakt die beslissing? Wie zit daar achter? Ik blijf positief hoor. Ik wil er altijd het beste van maken. Maar als Nederland een geweldige omgeving voor de vechtsportatleten was geweest, dan was ik er wel blijven wonen. Nu moet je naar het buitenland om je te ontwikkelen. Voor mij was dat gelukkig wel weggelegd. Ik zie dat meerdere atleten tegen de gedachte aan hinken om te vertrekken, maar dat er ook veel aankomende talenten sneuvelen omdat ze de stap niet kunnen of durven te maken."



Vechtsporttalenten moeten dus naar het buitenland vluchten om succes te boeken?

,,Eigenlijk ben ik een economische vluchteling. Dit is een discussie die ik maar al te graag met de Nederlandse media zou willen voeren. Kijk naar Badr, hij is public enemy number one. Natuurlijk heeft hij dingen gedaan die hij niet had mogen doen. Maar ik denk niet dat Sven Kramer of Max Verstappen net zo veroordeeld zouden worden."



,,Zo'n incident dat iemand een pistool meeneemt naar een kickboksgala. Dan hebben we het over iemand die misschien drie maanden heeft gekickbokst. Dat heeft niets met de sport te maken. Het rare is, Zweden lijkt bijvoorbeeld heel erg op Nederland, daar wordt vechtsport wel gedragen door de media. Ik ben echt benieuwd hoe dat nu precies zit. In de weken na mijn gevecht kom ik een paar keer naar Nederland en dan zou ik graag die discussie aan gaan."



Over Badr Hari gesproken: in december neemt hij het op tegen Rico Verhoeven. Kan je als oud-wereldkampioen kickboksen voorspellen wie er gaat winnen?

,,Badr denk ik. Ligt eraan of hij in vorm is. Deze wedstrijd is heel belangrijk voor de sport: eindelijk weer een van niveau. Badr is eigenlijk al met pensioen en Rico heeft de laatste tijd alleen maar tegen slappe pannenkoeken gevochten."