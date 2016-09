Biles en Williams reageren op Russische hack

Niet Italië, maar Spanje in honkbalfinale?

13 september De kans is groot dat Nederland bij het EK honkbal zondag in de strijd om het goud een andere tegenstander krijgt dan het gebruikelijke Italië. Van de laatste vijftien finales stond Oranje er dertien tegenover de Azzurri. Alleen in 2001 (Rusland) en 2003 (Griekenland) was het anders. Italië zal deze keer zijn plek bij de beste twee weleens hebben kunnen verspeeld door in de poulefase met 3-8 van Spanje te verliezen.