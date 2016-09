'Blade Babe' draagt Nederlandse vlag op Paralympics

,,Een hele eer", vindt Van Rhijn, die in Rio haar Paralympische titel verdedigt op de 200 meter (T44) en ook van start gaat op de 100 meter, het onderdeel waarop ze tijdens de Spelen in Londen zilver won.



,,Ik ben er echt trots op dat dit mag doen. Ik had wel gehoopt dat ik op de 'short list' zou staan, maar er niet meteen op gerekend dat ik het zou worden. Er zitten namelijk zóveel goede sporters in dit team. Bij de teampresentatie in Scheveningen zag ik André met de vlag zwaaien en dacht ik al: nu gaan we écht. Heel gaaf dat ik dat nu bij de opening mag doen.''



Boegbeeld

Nederlands zwemtrainer André Cats: ,,Marlou heeft zich ontwikkeld tot het nationale en internationale boegbeeld van de Paralympische sport in Nederland. Marlou is honderd procent topsport, maakt voortdurend keuzes om haar prestaties te verbeteren en legt de focus altijd op de sport, in plaats van op de handicap. Daarnaast enthousiasmeert ze anderen en met name kinderen om ook te gaan sporten."



De openingsceremonie begint woensdag 7 september om 22.30 uur (Nederlandse tijd) en is live te zien op NPO2.