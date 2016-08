'Blade Babe' Marlou ontspannen naar Paralympische Spelen

De 24-jarige 'Blade Babe' staat er ontspannen bij. Een interview hier, een fotootje daar. Ze weet dat ze het boegbeeld van paralympisch TeamNL is. Het doet haar ogenschijnlijk niets meer. Met haar olympische titel op de 200 meter in Londen in 2012 weet ze precies wat haar te wachten staat.



,,Het is dit keer heel anders dan de eerste keer. Ik ben al paralympisch kampioen, dat is míjn titel en die wil ik graag nog een paar jaar behouden."



Van Rhijn, die in de vertrekhal van Schiphol omgeven is door familie en haar vriend Stefan Rusch (paralympisch wheeler), lacht bij de vraag of ze te vergelijken is met Dafne Schippers. Ook zij was in Rio de grote favoriete voor olympisch goud. ,,Ik weet het niet. Ik heb al een titel op zak, hè? Als je regerend kampioen bent, dan ga je anders naar de Spelen toe."



Favorietenrol

Over haar favorietenrol doet ze niet moeilijk. ,,Geloof me, jullie verwachtingen doen niet onder aan die van mij. Natúúrlijk ga ik voor de winst, maar als je daar staat, gaat iedereen voor de winst. Het is zaak dat jij het het beste doet."



Op de 100 meter in Londen behaalde Van Rhijn zilver. Ondanks dat de 200 meter haar favoriete afstand is, wil ze de 'perfecte race' lopen om ook daar als eerste over de streep te komen. Maar ze weet ook: ,,Dit zijn de Spelen. Je weet nooit wat er gebeurt."



,,De 100 meter wordt erg spannend, alles ligt dicht bij elkaar. Ik weet wat ik kan. Als ik de perfecte race lever, moet het kunnen. Je moet het op dat moment precies goed doen. Dat maakt het spannend, maar ook wel heel leuk."