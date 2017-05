Blaszka strandt in kwartfinale EK worstelen

Dis­cus­kam­pi­oe­nen werpen in Shanghai gemixt

1 mei Olympisch kampioen discuswerpen Christopher Harting komt tijdens de Diamond League-meeting in Shanghai op 13 mei onder anderen olympisch kampioene Sandra Perkovic tegen in het strijdperk. De internationale atletiekfederatie IAAF voegt tijdens de prestigieuze atletiekwedstrijd in China de mannen- en vrouwenwedstrijd voor het eerst samen.