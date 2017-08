‘Blessure Bolt door lange wachttijd vooraf’

Verschillende atleten hebben zaterdagavond geklaagd over de organisatie van de wereldkampioenschappen atletiek. Volgens de estafetterenners moesten ze veel te lang wachten voor de wedstrijd waardoor hun warming up misliep en Usain Bolt tijdens het rennen kramp kreeg.

Teamgenoot Yohan Blake zegt dat ze 45 minuten moesten wachten in een speciale ruimte. ,,Usain had het echt erg koud. Hij zei zelfs tegen me: ‘Yohan, dit is gestoord.’” De estafetteploegen moesten wachten terwijl er medailleceremonies werden afgewerkt. ,,Wachten, opwarmen, wachten, opwarmen. Dit had niet moeten gebeuren, dat onze kampioen zo eindigde.”

Het was de laatste race van Usain Bolt, die dramatisch eindigde toen de 30-jarige wereldster kramp kreeg in zijn kuit. Justin Gatlin zegt dat het wachten bijdroeg aan Bolts blessure. ,,Als je weet hoe Usain presteert, hij is altijd klaar, hij zorgt altijd dat hij niet geblesseerd is en het is zeldzaam om hem met een blessure te zien.”