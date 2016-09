Blinde zwemster Bruinsma pakt vierde medaille

In de ochtend had Bruinsma zich nog als snelste voor de finale gekwalificeerd. In de finale was ze goed weg, maar moest het toch afleggen tegen twee Chinese concurrentes: Qing Xie pakte het goud in 1.08,03, Guizhi Li het zilver in 1.08,31.



Bruinsma zat daar 0,24 achter. ,,Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb sneller gezwommen dan in de serie, dat is goed. Ik ben blij met brons,'' reageerde ze. Met haar vier medailles is ze weer de medaillekoningin van de Nederlandse ploeg. ,,Goud, zilver en twee keer brons in mijn eerste Spelen. Dat is toch hartstikke mooi?''