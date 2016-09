Bode Miller daagt skifabrikant Head

Bode Miller, winnaar van het goud op de combinatie bij de Spelen van 2010 in Vancouver, stopte in 2015 met skiën. Head liet op dat moment vastleggen dat de bijna 39-jarige veteraan vervolgens nog twee jaar niet bij een andere skifabrikant onder contract mocht staan. Miller wil komend seizoen echter met Bomber Ski - een merk dat hij mede hielp te ontwikkelen - zijn rentree maken.



Johan Eliasch, de Oostenrijkse baas van Head: ,,Ik ben ernom teleurgesteld in Miller. Hij wil nu via de rechter onder ons contract uit, maar daar gaan wij voor liggen. Ik vind het echt schitterend dat hij wil terugkeren in het World Cup-circuit, maar dat gebeurt echt alleen met Head-spullen.''