Boekelman in topvorm voor WK atletiek

Boekelman had zich in mei met een afstand van 17,83 meter geplaatst voor de WK atletiek, maar liet zien dat het veel verder kan. ,,Londen hier kom ik'', liet ze via Instagram weten. In de bijgevoegde video schreeuwt ze het uit van vreugde na haar nieuwe pr. De kogelstootster komt op 8 augustus in Londen in actie bij de kwalificaties van het kogelstoten.