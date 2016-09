Boekelman zevende in Brussel, jackpot voor Adams

De winst in Brussel ging naar olympisch kampioene Michelle Carter. De Amerikaanse stootte de kogel in het opvallende decor bijna 20 meter ver (19,98). Net als in Rio de Janeiro versloeg Carter de Nieuw-Zeelandse topfavoriete Valerie Adams, die in zes pogingen niet verder kwam dan 19,57 meter. Adams mocht wel een diamant en premie van 40.000 dollar in ontvangst nemen, als winnares van het eindklassement in de Diamond League.



De 31-jarige Nieuw-Zeelandse veroverde sinds 2011 al vijf keer de diamant als winnares van het kogelstoten. Alleen vorig jaar moest ze de eindzege laten aan de Duitse wereldkampioene Christina Schwanitz.



Het Koning Boudewijnstadion in Brussel is vrijdag decor van de laatste wedstrijden in de Diamond League van dit seizoen. Namens Nederland komen onder anderen Churandy Martina (200 meter), Susan Kuijken (5000 meter) en Dafne Schippers (100 meter) in actie.