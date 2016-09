Bondscoach Lafeber geeft eigen carrière voorrang in Spijk

De winnaar van 2003 begon vandaag op golfbaan The Dutch in Spijk aan zijn 21e KLM Open. ,,Ben ik nu recordhouder?'' wilde de prof weten, die Robert-Jan Derksen voorbijstreefde. ,,Het geeft wat mij betreft aan dat ik het vooral leuk vind om in Nederland te spelen en dat ik al heel lang op hoog niveau golf'', zei Lafeber, die zijn eerste ronde aflegde in 71 slagen (level par) en daarmee behoorlijk presteerde.



Lafeber is sinds 1 januari ook bondscoach bij de Nederlandse golffederatie (NGF). Hij is onder meer aangetrokken om coaches te helpen bij het beter maken van de jeugd en amateurs te begeleiden op EK's en WK's. ,,Maar deze week ben ik Lafeber de golfer en doe ik niets voor de NGF. Ik kijk alleen met een schuin oog naar de amateurs die meedoen, maar dan vooral vanwege het WK.''



Zijn eigen carrière heeft in Spijk voorrang. ,,Ik heb dit jaar slecht gespeeld op de Challenge Tour. Die banen liggen mij niet; het is vooral de bal zo hard mogelijk slaan en dan holes putten. Dat is niet mijn spel. Ik kom veel beter tot mijn recht op banen zoals deze in Spijk, waarbij je meer moet nadenken over hoe je de bal moet raken'', vertelde Lafeber, die content was met zijn eerste ronde van 71 slagen. ,,Het is jammer dat ik afsluit met een bogey, maar de tweede negen holes heb ik geen bal gemist en echt goed staan spelen.''