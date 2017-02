Bonus voor Kim Polling

De internationale judofederatie IJF heeft de beste judoka's in de zeven gewichtsklassen ieder beloond met een bedrag van 50.000 dollar, ruim 46.000 euro.



Polling stelde weliswaar teleur op de Spelen in Rio, waar ze in de eerste ronde werd uitgechakeld, maar ze hield haar leidende positie in de klasse tot 70 kilogram vast. De financiële beloning volgt enkele dagen nadat ze haar studie tot leraar in het basisonderwijs had afgerond. Polling is inmiddels verhuisd naar Italië waar ze zich zal aansluiten bij de trainingsgroep van haar vriend Andrea Regis.