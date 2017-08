Bouwmeester begint tegenvallend in Medemblik

Marit Bouwmeester is niet overtuigend van start gegaan bij de wereldkampioenschappen in de Laser Radial op het IJsselmeer voor de kust van Medemblik. De olympisch kampioene van Rio de Janeiro staat na de eerste twee races slechts op de 61e plaats. Beste Nederlandse is vooralsnog Maxime Jonker, die 21ste is.