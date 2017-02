Brady looft ploeg: Onze mentale veerkracht is ongelooflijk

Brady was overdonderd en bedankte de fans van zijn club. ,,Voor alle fans in Boston, New England, we houden van jullie en bedanken jullie. We brengen 'this sucker' mee naar huis'', riep de gevierde vedette, zwaaiend met de bijbehorende Vince Lombardi Trophy.

De Patriots leken kansloos na de eerste helft, maar vochten zich na een achterstand van 28-3 terug in de wedstrijd en beslisten het beste bekeken Amerikaanse sportevenement in de verlenging: 34-28. ,,We rechtten onze rug na de eerste helft. We hadden nooit het gevoel dat het over en uit was. We waren ontevreden over ons spel, maar voelden dat alles nog mogelijk is. De mentale veerkracht van dit team is ongelooflijk'', zei Brady.