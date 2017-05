Britse atlete Radcliffe fel tegen schrappen van records

De Engelse atlete Paula Radcliffe (43) heeft via Twitter haar ongenoegen geuit over de plannen van de Europese atletiekfederatie om wereldrecords die niet aan de nieuwe normen voldoen uit de boeken te schrappen.

Het zou onder meer gaan om records van voor 2005, waarvan niet meer kan worden nagegaan of er sprake is geweest van doping. De Britse vestigde in 2003 het wereldrecord op de marathon. ,,Ik ben gekwetst, dit beschadigt mijn reputatie en mijn waardigheid'', liet Radcliffe in een lang betoog weten.

European Athletics pleit voor veel strengere criteria voor het goedkeuren van Europese en mondiale records in de atletiek. Zo wil voorzitter Svein Arne Hansen dat alle records worden geschrapt van atleten die ooit zijn betrapt op doping en kunnen records van voor 2005 volgens hem beter niet meer als officieel worden erkend, omdat de internationale bond IAAF niet meer beschikt over bloed- en urinestalen van voor dat jaar. Radcliffe noemt de maatregel laf.

Beschermen tegen bedriegers

,,Ik heb hard gewerkt voor mijn persoonlijke records en ze zullen altijd hun waarde voor mij behouden'', stelt Radcliffe, die meerdere records in haar bezit had. ,,Ze zijn het resultaat van hard werken. Sportbonden hebben de plicht schone atleten te beschermen tegen bedriegers. We hebben het in het verleden tegen sporters moeten opnemen die de boel bedrogen. De bonden slaagden er niet in een veilig speelveld te creëren. Nu dreigen we records te verliezen dankzij die bedriegers.''

Radcliffe ziet verbetering in de jacht tegen doping. ,,Maar er is nog steeds geen waterdicht systeem. Dus waarom nu 2005 als uitgangspunt nemen voor een reset? Denken we echt dat een record uit 2015 schoon is en een uit 1995 niet?''

