Brouwer/Meeuwsen pijnlijk onderuit voor eigen publiek

Meppelink/Keizer sterkste in Nederlands onderonsje

16 juni Het beachvolleybalduo Madelein Meppelink/Sanne Keizer heeft het Nederlandse onderonsje, in de tussenronde van het World Tourtoernooi in Den Haag, met Jolien Sinnema/Joy Stubbe gewonnen. Het gelegenheidsduo won in twee sets in het Haagse Zuiderpark en zit nu bij de laatste zestien: 21-17 21-11.