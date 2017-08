Brouwer/Meeuwsen verrassend eruit op WK

Visser wil in Londen uitblinken op de zevenkamp

16:36 Nadine Visser is uitgegroeid tot een van de beste hordeloopsters in Europa. Ze veroverde onlangs goud op de EK onder 23 en met haar persoonlijke toptijd van 12,78 is ze nog maar een honderdste verwijderd van het Nederlands record, dat sinds mensenheugenis (25 juni 1989) op naam staat van Marjan Olyslager. En toch ligt haar liefde bij de zevenkamp. ,,Het is nog te vroeg om te zeggen: ik laat die meerkamp voor wat het is."