Butter niet aan de start op WK

Davis Cup: Tien feitjes over Bosnië-Ne­der­land

11:19 De Nederlandse tennissers treffen vandaag tot en met zondag Bosnië-Herzegovina in de Davis Cup. De winnaar van de wedstrijd mag spelen voor een ticket voor de wereldgroep van 2018. We zetten tien feitjes over het treffen op een rij. Door Rik Spekenbrink