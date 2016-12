Cadby en Mighty Mike, de mannen die het darts gaan domineren

We hebben een zwak voor de Nederlandse godfather of darts, Raymond van Barneveld. Altijd in voor een verrassing of om zichzelf aan het kruis te nagelen. Sinds Barney opa is geworden en weet dat hij de 50 jaar nadert, straalt de Hagenaar een ongekende rust uit. En dan is de vijfvoudig wereldkampioen op zijn gevaarlijkst. Na kerst wacht Alan Norris en daarna mogelijk de wereldkampioenen Adrian Lewis, Michael van Gerwen en Gary Anderson. Een loodzware route. ,,Maar dat interesseert mij niks. Ik kan winnen. Of het gaat lukken op mijn leeftijd, weet ik niet. Maar ik geloof er wel in'', aldus Van Barneveld. Wordt het juichen of janken voor Barney? Let op Eye of the Tiger!