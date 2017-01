Caldas overweegt weer te gaan hockeyen na afvalrace

De resultaten zijn duidelijk zichtbaar. De baas van Oranje is vele kilo's kwijt en overweegt nu zelfs weer te gaan hockeyen.



Caldas zegt in een interview met hockey.nl niet precies wat de aanleiding is geweest om aan de lijn te gaan. ,,Ik heb daarvoor verschillende redenen. Welke dat zijn, vertel ik niet. De redenen zijn privé. Die zijn tussen mijn vrouw en mij.''



Veteranen



Volgens Caldas (43) behoort een rentree als speler op de hockeyvelden binnen afzienbare tijd zeker tot de mogelijkheden. ,,Ik ben de afgelopen maanden veel fitter geworden. Bij een feestje kwam ik onlangs mijn oud-teamgenoten van KZ tegen. Die vroegen of ik bij hen bij de veteranen wil spelen. Ik het gezegd dat ik daarover ga nadenken. Misschien dat ik volgend seizoen ga meedoen als het past in mijn schema.''