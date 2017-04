Cavaliers beginnen play-offs met krappe overwinning

Titelverdediger Cleveland Cavaliers is de play-offs in de NBA begonnen met een benauwde overwinning. De 'Cavs' wonnen het eerste duel in de best-of-sevenserie tegen Indiana Pacers ternauwernood met 109-108. CJ Miles miste in de laatste seconde de kans om de Pacers de winst te bezorgen.