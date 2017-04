Cavaliers en Spurs op schema in play-offs

Onder aanvoering van LeBron James, Kevin Love en Kyrie Irving, samen bekend als de Big Three, trokken de Cavaliers het tweede duel met Indiana Pacers met 117-111 naar zich toe. De titelverdediger in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA was de eerste ronde van de play-offs begonnen met een benauwde zege (109-108).



Irving tekende voor 37 punten, Love maakte er 27 en pakte elf rebounds, James kwam tot 25 punten en tien rebounds. Bij de Pacers moest het vooral komen van Paul George, maar zijn 32 punten bleken niet genoeg om de regerend kampioen te vellen.



San Antonio Spurs zette de tweede wedstrijd in de best-of-sevenserie tegen Memphis Grizzlies ook om in een eenvoudige zege: 96-82. Kawhi Leonard blonk uit met 37 punten en elf rebounds. De Spurs hadden de eerste confrontatie al met 111-82 gewonnen. Voor zowel Cleveland als San Antonio staan nu twee uitwedstrijden op het programma.