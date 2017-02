Cavaliers kunnen ook winnen zonder Love

Koolhof en Middelkoop verslaan broers Zverev

14 februari Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop hebben de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam bereikt. De Nederlandse tennissers waren vandaag in de eerste ronde in Ahoy met 6-3 6-4 te sterk voor de Duitse broers Alexander en Mischa Zverev.