Cavaliers-leiding baalt van oncollegiale uitspraken James

Superster James uitte de afgelopen weken kritiek op zijn team en de clubleiding. Zo stelde hij dat de titelverdediger uit Cleveland niet alles uit de kast halen voor een tweede opeenvolgende NBA-titel en dat de ploeg minimaal nog een nieuwe point guard nodig heeft. En dat terwijl de Cavs - ondanks zeven nederlagen in twaalf duels in 2017 - nog altijd bovenaan staan in de Eastern Conference.

Griffin is dan ook niet te spreken over de uitbarstingen van James. ,,Ik waardeer het feit dat LeBron baalt van de situatie, dat doet iedereen. Maar ik vond zijn uitspraken ongepast, en vooral oncollegiaal richting zijn teamgenoten. En wat hij zegt over de clubleiding klopt ook niet. Er bestaat geen enkele twijfel over wat ons doel voor dit seizoen is. We moeten kampioen worden: al het andere was nooit en is nog steeds niet acceptabel.''