Celtics voor het eerst op voorsprong in serie tegen Bulls

Boston Celtics leek na twee nederlagen in de eerste twee duels al vroeg te sneuvelen in de play-offs, maar door drie zeges op rij hervond de beste ploeg uit de Eastern Confgerence zich op tijd. Morgenavond vindt het zesde, en mogelijk laatste duel plaats in Chicago. Bij een zege gaat Celtics verder. Wint Chicago dan is zondag het beslissende zevende duel weer in Boston.



De winnaar van Boston-Chicago speelt in de tweede ronde van de play-offs tegen de winnaar van Washington-Atlanta (3-2 na vijf duels). Atlanta Hawks kan zich net als Chicago Bulls dus geen nederlaag meer veroorloven. De vijfde ontmoeting met de Washington Wizards ging met 103-99 verloren. Halverwege leidde Atlanta nog nipt: 49-50. De zesde wedstrijd tussen de twee teams is ook morgen, in Atlanta. Bradley Beal was met 27 punten topscorer bij de Wizards. De Duitser Dennis Schröder nam bij de Hawks de meeste punten voor zijn rekening (29).