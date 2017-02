Chef de mission Bijl: Het worden prachtige Winterspelen

,,Pyeongchang 2018 worden prachtige Spelen”, zegt Bijl in de persruimte van de schaatshal in Gangneung, waar donderdag de WK afstanden beginnen. ,,Er zijn relatief weinig knelpunten. Twee eigenlijk maar, en ook daar wordt aan gewerkt. Aziaten zijn heel precies. Ze zijn ingetogen, soms denk je: gaan ze aan de slag? Maar ze regelen alles”, is de ervaring van Bijl, die nu voor de vierde keer in Korea is.



Er zijn wat zorgen over de capaciteit van de hogesnelheidstrein van Seoel naar Pyeongchang en het kustcluster Gangneung. En in de bergen zijn wellicht te weinig accreditaties voor technische begeleiding van atleten, maar dat speelt voor Nederland niet of nauwelijks. Dus kan Bijl zich bezighouden met specifieke zaken als welke appartementen het meest geschikt zouden zijn voor ‘Team NL’ en of de atleten overal met hun fiets naar binnen mogen. ,,Alles wat je aangeeft, wordt serieus bekeken. De organisatie staat een jaar voor aanvang al goed op poten. De venues zijn compact en mooi. En er spelen hier geen grote kwesties zoals in Peking, Sotsji of Rio qua mensenrechten, het Zika-virus, smog of de veiligheid. Al is dat laatste in deze tijd wel een aandachtspunt natuurlijk.”



Bijl liet zich niet verleiden tot een concreet aantal medailles dat Nederland in de ogen van sportkoepel NOC*NSF moet halen. Wat dat betreft kan hij het moeilijk beter doen dan zijn voorganger Maurits Hendriks, drie jaar geleden in Sotsji. ,,Maar in vergelijking met toen staan we er qua shorttrack beter voor.” Hoe groot de Nederlandse equipe wordt, is nog niet duidelijk. Bijl: ,,In het snowboarden, skeleton, curling en bobslee hebben we nog kansen om ons te plaatsen.”