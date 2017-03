Chisnall doet goede zaken, supergemiddelde voor Wright

Door Sjors Tanis



Van Barneveld begon tegen Dave Chisnall dramatisch. Bij een 3-0 achterstand gooide Barney een gemiddelde van 84. Het niveau verbeterde nog wel, maar de opgelopen achterstand wist Van Barneveld niet meer goed te maken. Chisnall, die in de laatste leg nog dicht bij een negendarter kwam, won uiteindelijk met 7-2.



Ook in de tweede partij van de avond stond er een Nederlander op het podium. Klaasen, laatste in de stand, speelde tegen Kim Huybrechts, de man die vlak boven Klaasen stond. Klaasen kwam met 6-3 voor, maar miste onder meer drie pijlen op de dubbel om de overwinning binnen te halen. Huybrechts profiteerde en sleepte een punt uit het vuur: 6-6.



Gary Anderson en Phil Taylor speelden ook gelijk. Anderson kwam met 5-3 en 6-4 voor, maar zag Taylor uiteindelijk toch nog langszij komen. Het was een partij van hoogstaand niveau, want zowel Taylor (103,98) als Anderson (105,31) gooide een hoog gemiddelde.



Tweede hoogste gemiddelde

Maar het niveau kon nog hoger. In de daaropvolgende partij tussen Adrian Lewis en Peter Wright gooide Lewis een gemiddelde van 109, maar de Engelsman verloor kansloos met 7-2. Wright gooide fantastisch en met een geweldig gemiddelde van 119,5 haalde Wright de zege binnen. Het gemiddelde was het tweede hoogste ooit op een major. Alleen Van Gerwen gooide ooit een hoger gemiddelde. Door de overwinning komt Wright op zeven punten. Lewis zakte naar de negende plaats, met even veel punten als hekkensluiter Klaasen en nummer acht Huybrechts.



Chisnall moest door het afzeggen van Van Gerwen twee keer aan de bak. In de laatste partij speelde hij tegen landgenoot James Wade, die bij een zege koploper zou worden. Wade gaf in het begin niet thuis, maar wist zich terug te knokken. Chisnall was net op tijd bij de les en won met 7-5, waardoor hij een perfecte avond kende met vier punten uit twee wedstrijden.



Uitslagen

Wade (Eng) - Chisnall (Eng) 5-7

Lewis (Eng) - Wright (Sch) 2-7

Anderson (Sch) - Taylor (Eng) 6-6

Klaasen (Ned) - Huybrechts (Bel) 6-6

Chisnall (Eng) - Van Barneveld (Ned) 7-2



Stand na vijf speelronden

1. Taylor 5-7 (32-25)

2. Wright 5-7 (30-24)

3. Van Gerwen 4-6 (26-19)

4. Wade 5-6 (31-28)

5. Chisnall 6-6 (29-32)

6. Anderson 5-5 (30-28)

7. Van Barneveld 5-4 (25-31)

8. Huybrechts 5-3 (27-32)

9. Lewis 5-3 (24-29)

10. Klaasen 5-3 (24-30)