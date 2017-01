Cilic begint jaar slecht in Chennai

Marin Cilic is het tennisjaar 2017 slecht begonnen. De nummer zes van de wereld verloor in het Indiase Chennai in de tweede ronde van de Slowaak Jozef Kovalik, die een bescheiden 117de plaats op de wereldranglijst bezet. De Kroaat had in de eerste ronde een bye.