Cilic leeft mee met tennisfans: Ik zou nooit zomaar afzeggen

Door: Arjan Schouten

De Kroatische nummer 7 van de wereld, zonder Nadal en Wawrinka deze week de hoogst geplaatste speler in Rotterdam, heeft naar eigen zeggen nog nooit op het laatste moment afgezegd voor een toernooi. ,,Ik ben een jongen die zich aan zijn beloftes houdt’’, vertelt de 28-jarige Cilic in de catacomben van het Sportpaleis in Ahoy. ,,Als ik heb gezegd dat ik ergens speel, dan ben ik daar ook. Zelfs al zou dat mogelijk schadelijk voor mijn lichaam kunnen zijn.’’

De Kroaat, in 2014 nog winnaar van de US Open en verliezend finalist in Rotterdam, probeert bij het plannen van zijn jaarschema altijd eerlijk te blijven naar de organisaties toe en een realistisch programma neer te zetten.

,,Niet dat ik hiermee wil zeggen dat de jongens die hier nu afgezegd hebben, niet eerlijk zijn geweest. Maar er komen zoveel media op jouw aanwezigheid af. Zoveel fans kopen speciaal voor jou een kaartje. Die verwachten dat jij er bent”, weet Cilic. ,,En die verwachtingen zorgen er voor dat ik graag een speler ben die altijd zijn gemaakte afspraken respecteert. Inderdaad: een man een man, een woord een woord.’’

Desalniettemin zou Cilic de teleurgestelde Nederlandse tennisfan toch willen adviseren om deze week af te reizen naar Ahoy Rotterdam. ,,De teleurstelling die hier heerst, begrijp ik heel goed. Wawrinka is de laatste jaren groter en groter geworden en Nadal is natuurlijk al sinds 2005 dé top. De kwaliteit van die jongens, dat kun je als toernooi niet zomaar even evenaren. Maar dat neemt niet weg dat hier nog steeds een mannetje of tien uit de top 20 overblijft”, stelt Cilic.