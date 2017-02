Coach Falcons vertrekt na verlies Super Bowl

Shanahan, die verantwoordelijk was voor het aanvalsspel van de Falcons, krijgt een kans als hoofdcoach van de San Francisco 49ers. De 37-jarige Amerikaan werkt al dertien jaar in de NFL, de American footballcompetitie in de Verenigde Staten.



De Falcons waren tijdens de reguliere competitie het best scorende team, met gemiddeld bijna 34 punten per wedstrijd. In de grote finale om de Super Bowl, afgelopen zondag in Houston, verspeelden de Falcons een royale voorsprong van 28-3. In de verlenging trokken de Patriots van quarterback Tom Brady de winst naar zich toe (34-28). ,,We moeten hier doorheen, dit maakt ons sterker'', zei hoofdcoach Dan Quinn.