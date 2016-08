'Crazy happening' met 3 olympisch kampioenen én Schippers

Al weken kijkt de internationale atletiekwereld likkebaardend uit naar 1 september, naar de Diamond League Finale in het Zwitserse Zurich. In het Letzigrund Stadion staat vanavond de complete wereldtop aan de start op de 200 meter: Elaine Thompson (goud Rio 2016), Allyson Felix (goud Londen 2012), Veronica Campbell-Brown (goud Athene 2004 en Peking 2008) én wereldkampioene Dafne Schippers (zilver Rio 2016). Het kwartet belooft een spektakel. Of, zoals Veronica Campbell-Brown gisteren zei, een 'crazy happening'. ,,Dit wordt het beste van 2016 en misschien wel van de laatste jaren, veel beter in elk geval dan in Rio. De baan is razendsnel en je hebt ruimte in de bochten... Het wordt genieten.''

Rising star Thompson, als olympisch kampioene de favoriete vanavond, liep vorige maand in Rio in 21.78 naar de beste jaarprestatie. Toch, zei ze gisteren bij de persconferentie, miste er iets op weg naar haar triomf in Brazilië. ,,Er was namelijk iemand niet'', zei Thompson. ,,Ik miste Allyson Felix!" Titelverdedigster Felix, met zes gouden olympische plakken op individuele én estafettenummers ruim 'behangen', plaatste zich op de Amerikaanse trials 200 meter niet voor de Olympische Spelen. Het bleek een schoonheidsfoutje. ,,Ik ben weer helemaal terug, nota bene op mijn favoriete evenement. Het is een waanzinnig sterk veld. Dat moet wel leiden tot een supersnelle tijd.''

Dafne Schippers is de enige zonder olympische titel. Ze is echter wel de snelste van de vier. Haar tijd tijdens het WK in Peking, 21.63, verbijsterde de atletiekwereld. De Utrechtse heeft zin in vanavond. ,,Dit zijn de wedstrijden. Hier ga ik voor. Ik ben gek op wedstrijden lopen. Als je dat mag doen in zo'n veld, stimuleert dat enorm. Zeker ook omdat Elaine erbij is. We zijn allebei 24 jaar - we schelen maar twee weken - en jagen elkaar al een jaar flink op. Dat is cool. Ik verheug me erop.''



De 200 meter voor vrouwen staat in Zürich gepland voor 20.34 uur.