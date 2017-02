Thiemo de Bakker hoopt op Davis Cup-duel met Bosnië

De Bakker speelde nog twee maanden door, tot de pijn hem daartoe niet langer meer in staat stelde. Onder de vleugels van tennisbond KNLTB werkt De Bakker sinds enige tijd in Almere aan zijn herstel. ,,Ik ben daar alleen nog fysiek aan het trainen, tennissen gaat nog niet. Dus laat staan wedstrijden of het maken van een planning welke toernooien ik zou kunnen gaan spelen. Ik hoop wel dat ik in april weer op de baan sta. Daarna moeten we gaan kijken hoe het gewricht reageert op het spelen van tenniswedstrijden.”



Thiemo de Bakker, die als junior Wimbledon won, stond op 19 juli 2010 op de mondiale ATP-lijst op plaats 40. Aan prijzengeld sleepte de geboren Hagenaar al ruim 1,5 miljoen euro binnen. In 2010 schopte hij het tot de halve finale op de ATP-toernooien van Barcelona en New Haven. Driemaal ook stond hij in de derde ronde van een Grand Slam-toernooi; op Roland Garros, Wimbledon en de US Open. Hij versloeg topspelers als Monfils, Tsonga en Isner.