De Randamie eerste Nederlandse die vecht voor kampioenschap UFC

De strijd wordt uitgevochten in Brooklyn tijdens het derde UFC evenement in New York. ,,Toen ik tekende bij UFC, was mijn grootste wens om te vechten voor de titel en deze naar Nederland te brengen. Die droom kan nu uitkomen. Ik kijk uit naar het gevecht tegen Holly. Ik ben er klaar voor", vertelt De Randamie, bijgenaamd The Iron Lady.