Nederlands record voor ‘Zuid-Afrikaan’ Goosen op 50m vlinder

Vlinderslagspecialist Mathys Goosen werd geboren in Zuid-Afrika, groeide op in een voorstad van Johannesburg maar verkaste voor zijn zwemcarrière eind 2013 naar Amsterdam. De inmiddels 21-jarige zwemmer onderstreepte vandaag op de WK in Boedapest dat hij een groot talent is.

Door Natasja Weber

Op de 50 meter vlinderslag verbrak de WK-debutant het Nederlands record dat ruim drie jaar in handen was van Joeri Verlinden. In de series zette Goosen een tijd neer van 23,52 seconden. Hij was hiermee 11 honderdsten sneller dan de nationale besttijd van Verlinden.

Goosen stoof met zijn sterke tijd door naar de halve finale die zondagavond op het programma staat. ,,Dat was mijn belangrijkste doel, de halve finale halen. Deze mooie tijd zie ik als een bonus”, zei Goosen kort na zijn race in de mixed zone van de Duna Arena in Boedapest. ,,Ik wist dat ik iets bijzonders moest neerzetten om een ronde verder te komen. Ik ben in goede vorm en de race klopte helemaal.”

De man met een imposant torso kwam op de kortste vlinderafstand perfect uit bij de finish. ,,Daar heb ik met mijn coach Mark Faber heel veel op getraind. Goed uitkomen is zo belangrijk. Eén tiende kan het verschil maken tussen de vierde en de zestiende plek.”

Zuid-Afrika