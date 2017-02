Debutant Griekspoor (20) kansloos tegen Müller

Müller, de mondiale nummer 28, had 55 minuten nodig om de jonge Nederlander opzij te zetten. Griekspoor debuteerde op het toernooi en mocht meteen aantreden op centre court, maar had weinig in te brengen tegen de veel sterkere Luxemburger.



Müller overklaste Griekspoor, die de geblesseerde Tim van Rijthoven in het hoofdtoernooi verving met een wildcard van de organisatie, vooral met zijn services. Müller sloeg negen aces en had een eerste servicepercentage van 76 procent.



De Luxemburger gaf Griekspoor nog twee breakkansen toen hij voor de wedstrijd serveerde. Müller serveerde deze echter weg en won direct de wedstrijd op z'n eerste matchpoint.



Eerder vanochtend bereikte Philipp Kohlschreiber de tweede ronde door de als achtste geplaatste Lucas Pouille in twee sets te verslaan: 7-5 en 6-2.



