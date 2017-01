Debutant Noppert naar finale WK darts

Wereldkampioen Carlsen begint in Wijk aan Zee met puntdeling

15:53 Wereldkampioen schaken Magnus Carlsen is vandaag Tata Steel Chess in Wijk aan Zee begonnen met een remise. Na 33 zetten schudde hij zijn Amerikaanse tegenstander Wesley So de hand en kwam puntdeling overeen. Carlsen, die zijn titel verdedigt in het aansprekende Nederlandse toernooi, schoof met de zwarte stukken. So is de nummer vier van de wereldranglijst.