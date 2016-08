Debutant Van Foreest Nederlands kampioen schaken

Hij bracht zijn totaal daarmee op 5 1/2 punten, een halfje meer dan de Tilburgse routinier Loek van Wely (43). Deze won zijn slotpartij eveneens, Erik van den Doel was na een misrekening het slachtoffer. Van Wely sloot een goed toernooi ook af met indrukwekkend spel. Dat hij niet voor de achtste keer kampioen werd had alleen te maken met de aanwezigheid van Van Foreest.



De Groninger is het grootste Nederlandse schaaktalent na Anish Giri, maar hij heeft achter het bord een aanmerkelijk avontuurlijker karakter dan de Hagenaar. Deze ontbrak overigens op het NK in Amsterdam omdat hij de voorkeur gaf aan de voorbereiding op de Olympiade, begin volgende maand in Bakoe.



Bij de vrouwen ging de titel opnieuw naar Anne Haast, favoriet maar pas succesvol in de barrage. De ontknoping was sensationeel. Haast maakte zaterdag het punt achterstand op de verrassende koploopster Lisa Hortensius goed door het onderlinge duel te winnen. Iozefina Paulet schaarde zich mede bovenaan.



Hortensius kwam in de laatste ronde niet verder dan remise, haar concurrentes wonnen beiden: Haast overtuigend, Paulet op bizarre wijze. Ze stond met wit tegen haar vriendin Smaranda Padurariu na 31 zetten totaal - mat in vijf zetten volgens de computer - verloren. Na 37 zetten werd ze gefeliciteerd met de overwinning. Dat gebeurde in de verlenging niet nog eens. Na 2-2 in de barrage, sloeg Haast in de eerste 'sudden death' partij toe.